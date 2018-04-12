الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساستكمل مكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي بالرياض، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أمس، المرحلة الثانية من الملتقى الوظيفي الذي نظمته إدارة التمكين النسوي في المكتب بالتعاون مع مكتبي الضمان النسوية بشرق وغرب العاصمة، وبحضور مسؤولي التوظيف والموارد البشرية بكبرى شركات الأثاث المنزلي الجاهز والمكتبي.وبدأ الملتقى الذي حضره ما يربو عن 75 مستفيدة قادرة على العمل بمحاضرة نظمها مركز التدريب التطوعي وألقتها المدربة غزالة الدوسري، وتحدثت خلالها عن عدد من برامج التمكين وصندوق الموارد البشرية "هدف، وكيفية إعداد السير الذاتية وتسويق الخبرات والمهارات الشخصية، وتجاوز المقابلات الشخصية وإقناع مسؤولي التوظيف بتوظيفهن، لتبدأ بعد ذلك المقابلات الشخصية بين المستفيدات ومسؤولي التوظيف تمهيداً لتوظيفهن بشكل مباشر في عدد من الوظائف مثل (مديرة معرض، ومساعدة مديرة معرض، وبائعة، ومهندسة تصميم ديكور داخلي).وذكر مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للضمان الاجتماعي صالح الدخيل أن الهدف من عقد هذه الملتقيات هو تحويل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية المنتجة، حيث يندرج ذلك الهدف ضمن خطط الوزارة الداعمة لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، ومتطلعاً إلى نجاح البرنامج من خلال منح المزيد من فرص العمل للسعوديات.وأشار رئيس قسم التمكين بالمكتب محمد القرني إلى أن تمكين المرأة بات ضرورة ملحة لتحويل المستفيدات الضمانيات إلى سيدات منتجات وفاعلات في المجتمع، مفيداً أن هناك المزيد من القطاعات والمؤسسات الخاصة التي يعتزم المكتب التنسيق مع مسؤوليها لجلب المزيد من الفرص الوظيفية للمستفيدات القادرات على العمل.// انتهى //19:02ت م