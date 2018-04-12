نجران 26 رجب 1439هـ الموافق 12 أبريل 2018م واسقام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ أحمد بن علي طالبي، اليوم، بزيارة تفقدية لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وعدد من المساجد والجوامع بمحافظتي يدمة وحبونا.واجتمع خلال زيارته بموظفي الإدارة لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل، كما استمع إلى متطلباتهم وبحث سبل تلبيتها للرقي بالخدمات المقدمة لبيوت الله ومنسوبيها، وحثهم على الاجتهاد والإخلاص في العمل، والاحتساب عند الله على كل عمل يتم القيام به.كما قام الشيخ طالبي بافتتاح جامع الخير بمركز الحصينية.//انتهى//19:22ت م