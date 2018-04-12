زيوريخ 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزا واحدا محتلا المركز الـ 70 عالميًا ، والخامس آسيويا بعد أن كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم عن تصنيف شهر أبريل الحالي .وكان المنتخب السعودي في المركز الـ69 في شهر مارس الماضي ، ولعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام كل من أوكرانيا وبلجيكا، حيث تعادل مع أوكرانيا بهدف لكل منهما ، وخسر من بلجيكا بأربعة أهداف .وتقدم المنتخب التونسي تسعة مراكز من المركز الـ 23 إلى المركز 14 في أفضل مركز في تاريخه ، مستفيدا من الفوز على كوستاريكا وإيران وديا في مارس الماضي بهدف دون رد ، وحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني على مستوى قارة إفريقيا يليه منتخب الكونغو ثم المنتخب المغربي يليه منتخب مصر .وحافظ المنتخب الألماني على موقعه في صدارة التصنيف ، يليه المنتخب البرازيلي في المركز الثاني ، وتقدم المنتخب البلجيكي من المركز الخامس إلى الثالث ، وتراجع المنتخب البرتغالي للمركز الرابع ، كما تراجع المنتخب الأرجنتيني للمركز الخامس .وتقدم المنتخب السويسري مركزين للمركز السادس ، وتقدم المنتخب الفرنسي مركزين للمركز السابع ، وتراجع منتخب إسبانيا مركزين للمركز الثامن ، يليه منتخب تشيلي في المركز التاسع ، ثم منتخب بولندا في المركز العاشر .وتصدر منتخب ايران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب أستراليا ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم السعودية .وتصدر منتخب المكسيك تصنيف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) ، يليه منتخب أمريكا ثم كوستاريكا ثم جامايكا ثم بنما ، فيما تصدرت البرازيل تصنيف أمريكا الجنوبية يليها الأرجنتين ثم تشيلي ثم بيرو ثم كولومبيا .// انتهى //19:25ت م