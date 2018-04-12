نجران 26 رجب 1439هـ الموافق 12 أبريل 2018م واساختتم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد "بصائر"، أمس فعاليات "الدورة العملية التأصيلية الثانية"، والتي أقيمت في جامع الشيخ محمد الوادعي بحي الفهد الشمالي بمدينة نجران، بحضور مدير عام فرع الوزارة الشيخ أحمد بن علي طالبي.وتناولت الدورة التي حضرها 200 شخص واستمرت أربعة أيام، شرح عدد من المتون العلمية "العقيدة الواسطية، وكتابي الجنائز والزكاة من منهج السالكين، وأصول التفسير لابن قاسم".وفي ختام الدورة تم تكريم 30 طالباً منتظماً، بالإضافة إلى السحب على عدد من الجوائز.//انتهى//19:28ت م