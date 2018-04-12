الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساستقبل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ( اعتدال ) اليوم , وفداً من حزب العمال البريطاني برئاسة النائب جون وودك.واستعرض المركز أعماله في الرصد والتحليل والتصدي للمحتوى المتطرف وخصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قيامه بمشاريع فكرية وإعلامية وتقنية تمثل المرتكزات الرئيسية للمركز.وكان في استقبال الوفد الأمين العام لمركز اعتدال، الدكتور ناصر البقمي وعدد من قيادات المركز , حيث تم خلال الاستقبال استعراض أبرز التقنيات المستخدمة داخل مركز القيادة والسيطرة إضافة إلى عرض لمشاريع المركز الحديثة مثل معمل الابتكار ومؤشر التطرف العالمي.وناقش الأمين العام للمركز مع الوفد البريطاني فرص التعاون بين المركز وجهات بريطانية عاملة في إطار مكافحة الفكر المتطرف عبر رصد محاولات نشر المحتوى المتطرف والتصدي له.وأشاد الوفد البريطاني في ختام زيارته بدور المركز في تعزيز قيم التسامح والتعايش عبر الرؤى التي ينطلق منها والأهداف التي يسعى لتحقيقها وتتمثل في القضاء على الفكر المتطرف وتجفيف منابعه ومصادره.// انتهى //19:32ت م