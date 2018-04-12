صامطة 26 رجب 1439 الموافق 12 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية محافظة صامطة بمنطقة جازان , اليوم ، حملات رقابية على الباعة الجائلين غير النظامين بأسواق وأحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها . وذلك ضمن الحملات التي تنفذها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات.وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري ، أن فرق الرقابة بالبلدية أغلقت خلال الجولة أكشاكاً وبسطات ومواقع بيع الوجبات الجاهزة مخالفة للأنظمة واشتراطات السلامة.وبين أن المخالفات شملت مصادرة ما يقارب من(108) كلجم ، من الخضروات والفواكه مجهولة المصدر ، وأسماكاً تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي تقدر بـ ( 53) كلجم ، إضافة إلى مصادرة ( 6 ) عربات غير مرخصة تعود للباعة الجائلين .//انتهى //20:17ت م