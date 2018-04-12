عام / اختتام البرنامج التطوعي لطلاب العوق البصري بتعليم جازان
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
جيزان 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
أسدل البرنامج التطوعي لطلاب العوق البصري الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، اليوم ، الستار على فعالياته ، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي بن يحيى السهلي وعدد من مديري ومشرفي الإدارات وقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي .
وتنوعت فقرات الحفل الختامي ، الذي أقيم على مسرح الإدارة العامة للتعليم ، وقدمها مجموعة من طلاب العوق البصري ما بين قصائد شعرية وكلمات ترحيبية وأناشيد تحكي قصة إبداعهم وتألقهم , مؤكدين أن الإعاقة لم ولن تكون حجر عثرة في طريقهم نحو التميز والإبداع .
وألقى السهلي كلمة أكد فيها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على التعليم والاهتمام بالطلاب لتلقي المعرفة ليسهموا في بناء هذا الوطن الشامخ ، مبرزاً الدعم الكبير الذي يلقاه طلاب التربية الخاصة من وزارة التعليم .
وأثنى على ما شاهده في الحفل الختامي من برامج متميزة قدمها طلاب العوق البصري ، منوهاً بجهود إدارة النشاط والتربية الخاصة ومعلمي فصول "النور الطيبة ورعايتهم للطلاب والإشراف على النشاطات والبرامج الخاصة بهم .
وفي ختام الحفل كرم مساعد مدير التعليم رعاة البرنامج والمشرفين عليه وكذلك الطلاب الفائزين في المسابقة الثقافية .
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20:19ت م