جيزان 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأسدل البرنامج التطوعي لطلاب العوق البصري الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، اليوم ، الستار على فعالياته ، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي بن يحيى السهلي وعدد من مديري ومشرفي الإدارات وقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي .وتنوعت فقرات الحفل الختامي ، الذي أقيم على مسرح الإدارة العامة للتعليم ، وقدمها مجموعة من طلاب العوق البصري ما بين قصائد شعرية وكلمات ترحيبية وأناشيد تحكي قصة إبداعهم وتألقهم , مؤكدين أن الإعاقة لم ولن تكون حجر عثرة في طريقهم نحو التميز والإبداع .وألقى السهلي كلمة أكد فيها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على التعليم والاهتمام بالطلاب لتلقي المعرفة ليسهموا في بناء هذا الوطن الشامخ ، مبرزاً الدعم الكبير الذي يلقاه طلاب التربية الخاصة من وزارة التعليم .وأثنى على ما شاهده في الحفل الختامي من برامج متميزة قدمها طلاب العوق البصري ، منوهاً بجهود إدارة النشاط والتربية الخاصة ومعلمي فصول "النور الطيبة ورعايتهم للطلاب والإشراف على النشاطات والبرامج الخاصة بهم .وفي ختام الحفل كرم مساعد مدير التعليم رعاة البرنامج والمشرفين عليه وكذلك الطلاب الفائزين في المسابقة الثقافية .// انتهى //20:19ت م