الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسقدم كل من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وليبيا إحاطة إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الـ 29 حول تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا, وذلك عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي بدأ اليوم في الرياض .وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في إحاطته على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة في الهجوم الكيماوي على دوما مؤخرًا ، محذرًا من خطر مثل هذه الهجمات التي يجب التصدي لها بقوة.وأوضح أن العملية السياسية في سوريا يجب أن ترتب بفترة زمنية محددة، مبينًا أن اللجنة الدستورية المقترحة لإعداد دستور جديد للبلاد يجب أن تضم ممثلين للحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني ضمن مفاوضات جنيف للسلام.من جهته قدم المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة إحاطة عن الأوضاع في ليبيا, موضحًا أن خطط العمل التي أعلنتها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية تسير في الطريق الصحيح.وأكد أن ليبيا بحاجة إلى دستور جديد بعد أن وافقت على مسودته التي وضعتها الهيئة التأسيسية المنتخبة في يونيو الماضي على إجراء استفتاء، وإصدار قانون من الجهات الليبية المعنية لإجراء هذا الاستفتاء.وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا على أهمية صدور تشريع ينظم الانتخابات النيابية والتزام الأطراف الليبية بالقبول بنتائجها وتوفير أوضاع أمنية مقبولة تجري في ظلها.وكشف عن بدء بعثة الأمم المتحدة لمشاورات موسعة مع مختلف القوى الليبية وذلك للانخراط في ملتقى وطني شامل لتحديد مستقبل الدولة الليبية.// انتهى //20:23ت م