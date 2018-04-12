جيزان 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسنفذ القسم النسائي بجمعية التنمية الأسرية بجازان ، اليوم ، برنامجاً تدريبياً بعنوان "عطائي بلا حدود، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة جيزان.وهدف البرنامج ، الذي قدمته المدربة اعتدال إدريس، إلى رفع مستوى الإدراك لدى الأمهات بكيفية التعامل مع الأبناء، وتوضيح الأساليب الصحيحة والخاطئة في التربية والتعامل مع الأبناء، وأثرها على شخصياتهم، وكيفية تحقيق أعلى قدر ممكن من الاستقرار الأسري.وفي ختام البرنامج، الذي شاركت فيه أكثر من 15 مشاركة من مختلف الفئات العمرية، أجابت المدربة على أسئلة واستفسارات المشاركات.// انتهى //20:40ت م