الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستحتفل جمعية الثقافة والفنون بالرياض الخميس المقبل، باليوم العالمي للتراث. وذلك ضمن أنشطتها لهذا العام تماشياً مع احتفالات دول العالم بهذا اليوم العالمي .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون الدكتور عمر السيف، أن التراث جزء لا يتجزأ من هويتنا , مثمنا ماتقوم به كافة فروع الجمعية من برامج وفعاليات .مما يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتراث لهذا العام، سيتضمن فقرات تراثية عدة منها الفلكلور الشعبي، حيث سيتناول عدة أوجه تراثية وألوان شعبية منوعة، يقدمها أعضاء لجنة الفنون الشعبية بالجمعية، كما ستشارك لجنة الفنون التشكيلية بمعرض لوحات تتحدث عن تراث المملكة العربية السعودية، فيما ستقدم لجنة الفنون المسرحية عدة شخصيات تراثية، ومسرح تفاعلي عن الكتاتيب، وسوق تراثي يتضمن الأكلات التراثية والمهن اليدوية والحرفية .// انتهى //20:43ت م