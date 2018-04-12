الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساستطاع فريق النصر من قلب تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .وارتفع رصيد النصر إلى 44 نقطة في المركز الثالث ، وتجمد رصيد القادسية عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.وكان القادسية قد تقدم بهدف بالدقيقة 24 عن طريق لاعبه جورجينيو ، وفي الشوط الثاني سجل النصر هدفين عن طريق فراس البريكان ومحمد فوزير في الدقيقتين 69 و88 .// انتهى //21:40ت م