رياضي / الدوري السعودي للمحترفين : النصر يفوز على القادسية بهدفين
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
استطاع فريق النصر من قلب تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
وارتفع رصيد النصر إلى 44 نقطة في المركز الثالث ، وتجمد رصيد القادسية عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.
وكان القادسية قد تقدم بهدف بالدقيقة 24 عن طريق لاعبه جورجينيو ، وفي الشوط الثاني سجل النصر هدفين عن طريق فراس البريكان ومحمد فوزير في الدقيقتين 69 و88 .
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21:40ت م