تبوك 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 ابريل 2018 م واستواصل شرطة محافظة تيماء حملتها "وطن بلا مخالف " لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من ضمنها مكتب العمل والبلدية .وأوضح مدير شرطة تيماء المقدم عبدالله محمد العطوي , أن الحملة التي انطلقت بتوجيه من محافظ تيماء سعد بن نايف السديري, استهدفت عدة مواقع لتجمع الوافدين في أحياء داخل مدينة تيماء والمحلات التجارية والأسواق ، وأسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة, وإحالتهم لجهات الاختصاص.ودعا المقدم العطوي, المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات "999" وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد, مؤكداً استمرار جهات الضبط المعنية في رصد ومتابعة المخالفين في المحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //21:42ت م