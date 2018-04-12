أوتاوا 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسرأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا عميد مجلس سفراء دول الجامعة العربية في كندا نايف بن بندر السديري اليوم بفندق الوستن في مدينة أوتاوا، اجتماع سفراء دول الجامعة العربية في كندا، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة.ورحب السفير السديري بنائب وزير الخارجية الكندي السيد أيان شوقرت، وأكد على أهمية العلاقات بين الدول العربية وكندا وسبل تطويرها على كافة الأصعدة خصوصاً في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث مضطردة وخطيرة.من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الكندي عن شكره للسفير السديري وسفراء جامعة الدول العربية على هذه الاستضافة، وتحدث عن أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها المنطقة، متمنياً استمرار هذه اللقاء التي تنمي العلاقات بين الدول العربية وكندا.// انتهى //21:42ت م