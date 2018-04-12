أبوظبي 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي، وزيرة خارجية رواندا ولويز موشيكيوا، التي تزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات ورواندا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية أوجه التعاون بين البلدين في مجالات عدة.كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:43ت م