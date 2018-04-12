الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسدشنت جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة أمس فعالية "مبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة" في موسمها الثاني ، وذلك من خلال مؤتمر صحفي قدمته الإعلامية السعودية سهى الوعل.وبدأ المؤتمر الصحفي الذي أقيم في "قاعة الشيراتون" بجدة بفيلمين يحكي الفيلم الأول قصة الموسم الأول لمبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة، فيما استعرض الفيلم الثاني الفائزين بجائزة المبادرة في موسمها الأول .وأُعلن من خلال المؤتمر عن أعضاء لجنة التحكيم للموسم الثاني من "مبادرة عمار", حيث قررت جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة، اختيار كلا من الإعلامي أحمد الشقيري, والفنان فايز المالكي, والفنانة التشكيلية بدور السديري، إضافة إلى الدكتور عمار بوقس كأعضاء لجنة تحكيم الموسم الثاني لـ"مبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة", وتم الإعلان عن خطة المبادرة لاستقطاب مزيد من الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة من جميع أرجاء المملكة لوضعهم على أول طريق الأمل والإنجاز وتحقيق الأحلام.// انتهى //21:47ت م