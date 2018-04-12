جدة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأعلنت المنظمة العربية للسياحة اليوم اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018م .وأوضح رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد الفهيد أن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018م جاء بناءً على مقترح تقدمت به المنظمة العربية للسياحة، خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العشرين، التي عقدت في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية (ديسمبر 2017م)، وموافقة المجلس على المقترح ..ووجه آل فهيد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة، لدعم ومتابعة سموه لهذا القرار، وما تجده المنظمة من دعم دائم من سموه ومن أصحاب المعالي وزراء السياحة العرب وجامعة الدول العربية لتحقيق رسالتها في دعم السياحة في الوطن العربي .وأكد أن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية يعكس اهتمام المنظمة والمجلس الوزاري العربي للسياحة بإبراز مكانة القدس التاريخية والدينية وترسيخ مكانتها في الذاكرة العربية، وربط المواطن العربي بها، مشيرا إلى هذه المناسبة السنوية التي تقام كل عام في عاصمة عربية تشهد العديد من الفعاليات السياحية والتراثية التي تبرز أهمية المدينة سياحيا وتاريخيا .// انتهى //22:00ت م