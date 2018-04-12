الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسيقام غدا الجمعة عند الساعة الرابعة عصراً نهائي كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد في نسخته الـ 40 بين فريقا النور والخليج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وذلك برعاية وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالاله الدلاك .واستطاع النور الوصول لنهائي البطولة بعد تجاوز فريق الخليج في دور الـ16 من منافسات البطولة، ومن ثم التفوق على فريق العربي في الدور ربع النهائي، وبعدها التفوق على فريق الصفا في الدور نصف النهائي ، فيما تمكن مضر من الوصول للنهائي بعد اعتذار نادي الهدى من خوض مباراتهم المقررة في دور الـ16 من منافسات البطولة، ومن بعدها تفوق على الروضة في الدور ربع النهائي، قبل أن يعلن وصوله للمباراة النهائية بفوزه على فريق الأهلي في الدور نصف النهائي .ويعد النهائي الثالث بين النور ومضر في مسابقة الكأس ، وتميل الكفة إلى النور بتحقيقه البطولة مرتين على حساب مضر في الأعوام 2015م و2016م، فيما لم يتمكن مضر من تحقيق لقب الكأس من أمام النور .ويسعى النور إلى مواصلة التفوق من خلال تحقيق اللقب الثالث من أمام مضر، وفي الطرف الآخر يتطلع مضر في انتزاع لقبه الأول في الكأس من زمام النور .// انتهى //22:03ت م