الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسحقق فريق الرائد فوزا على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي ، وفي الشوط الثاني تقدم الرائد بهدف عن طريق لاعبه بانجورا بالدقيقة 51، وأدرك الاتحاد التعادل عن طريق لاعبه محمود عبدالمنعم ، ليتقدم الرائد بهدف ثاني بالدقيقة 67 عن طريق لاعب الاتحاد زياد الصحفي بالخطأ في مرماه ، ليختتم المصري محمود عبدالرازق الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 82 .وارتفع رصيد الرائد إلى 24 نقطة بالمركز ما قبل الأخير ليخوض ملحق الصعود والهبوط، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 33 نقطة في المركز التاسع .يذكر أنه يلعب صاحبا المركزين الأخير وقبل الأخير في دوري المحترفين مع صاحبي المركزين الثالث والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان (الدرجة الأولى) بنظام الذهاب والعودة، فيما يتأهل الفريقان الأول والثاني في ترتيب دوري محمد بن سلمان إلى دوري المحترفين مباشرة، حتى يصبح عدد الفرق المشاركة في البطولة 16 ناديا .وفي باقي المباريات تعادل فريق الفيصلي والشباب بهدفين لكل منهما ، وتعادل الباطن مع الفيحاء بهدف لكل منهما .وارتفع رصيد الباطن إلى 31 نقطة بالمركز الحادي عشر ، ورصيد الفيحاء 34 نقطة بالمركز الثامن ، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى العاشر برصيد 31 نقطة ، والفيصلي بالمركز السادس برصيد بـ 35 نقطة .// انتهى //22:23ت م