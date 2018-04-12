جدة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسعقدت الجمعية العمومية لجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اليوم اجتماعها السنوي بحضور أعضاء الجمعية وذلك بمقر الجمعية بجدة .وناقش الاجتماع النجاح الذي تحقق للجمعية من خلال نقل تجاربها في الأداء الاجتماعي والمؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي الى أكثر من 57 جهة في العالم وسعيها إلى الوصول إلى 500 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات الجمعية بنهاية 2020 م .وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي إلى أهمية دعم الشراكة مع الجمعية والإسهام في إيجاد مزيد من الجهات لتقوية هذا الجانب الخاص بالشراكات الاستراتيجية والداعمة .من جهته أشاد نائب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين قدير بالدور المجتمعي لجمعية المودة للتنمية الأسرية التي حققت منذ إنشائها حتى الآن إنجازات غير مسبوقة في العمل المجتمعي , متمنياً للجمعية السعي للعمل من أجل أسرة مستقرة تعمل على سلامه المجتمع وخدمة هذا الوطن.// انتهى //22:46ت م