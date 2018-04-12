رياضي / أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ رئيس ولاعبي فريق الوحدة بمناسبة حصوله على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
جدة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في اتصال هاتفي اليوم رئيس مجلس إدارة ولاعبي وجماهير نادي الوحدة بمناسبة تحقيق الفريق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وثمن رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السفير محمد أحمد طيب اتصال أمير المنطقة واهتمامه الكبير والدائم بأبناء مكة المكرمة .
// انتهى //
22:48ت م