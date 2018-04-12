الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستوج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والـ 15 في تاريخه ، بعد فوزه على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 26 والأخيرة من المسابقة .وعزز الهلال رقمه القياسي بوصفه الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري السعودي لكرة القدم ، بعدما فاز بالبطولة للمرة الخامسة عشرة في تاريخه ، وأنهى الهلال المسابقة في الصدارة برصيد 56 نقطة ، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه الأهلي ، فيما تجمد رصيد الفتح عند 36 نقطة في المركز الخامس .وأنهى الهلال الشوط الأول بتسجيل أربعة أهداف كانت عن طريق محترفه عمر خربين في الدقائق 8 و14 و36، فيما تكفل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي بالهدف الرابع في الدقيقة 40 ، فيما سجل هدف الفتح محترفه جواو بيدرو بالدقيقة 88 .ومع ختام الدوري تكون حصيلة الهلال في الدوري 16 فوزا مقابل 8 تعادلات ، وخسارتين ، ليجمع الهلال من خلالها 56 نقطة بالمركز الأول ، سجل من خلالها 47 هدفا ، وتلقى مرماه 23 هدفا ، فيما حضر المباراة النهائية أكثر من 23 ألف متفرجا .// انتهى //22:57ت م