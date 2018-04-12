القاهرة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الكيني أوهورو كينياتا، هنأه بمناسبة فوزه في الانتخابات لفترة رئاسية ثانية.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال حرص بلاده على تدعيم العلاقات بين البلدين، وتكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.// انتهى //22:58ت م