القاهرة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، هنأه بمناسبة فوزه في الانتخابات لفترة رئاسية ثانية.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الحالي لمتابعة تطوير كافة جوانب العلاقات الثنائية والعمل على دفعها إلى آفاق أرحب.// انتهى //23:07ت م