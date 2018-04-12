رياضي / الأهلي ثانياً في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على أحد بهدف
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
حقق فريق الأهلي المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على ضيفه أحد بهدف دون رد اليوم في ختام الجولة الـ 26 والأخيرة من المسابقة .
ولم يكن فوز الأهلي كافياً لتتويج باللقب الدوري ، بعدما ظل في المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة ، وبفارق نقطة عن الهلال بطل الموسم الذي توج باللقب اليوم ، فيما تجمد رصيد أحد عند 18 نقطة بالمركز الأخير ، ليخوض ملحق الصعود والهبوط .
وسجل هدف الأهلي محترفه ليوناردو في الدقيقة 39 ، ليصبح مجموع أهداف الأهلي 59 هدافاً والأكثر تهديفاً بالدوري ، وتلقى مرماه 26 هدفاً ، وحقق الأهلي 16 فوزاً ، مقابل 7 تعادلات و3 خسائر ، ليكون رصيده 55 نقطة ، فيما حضر مباراة الأهلي وأحد أكثر من 6700 متفرج .
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