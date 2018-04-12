الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسحقق فريق الأهلي المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على ضيفه أحد بهدف دون رد اليوم في ختام الجولة الـ 26 والأخيرة من المسابقة .ولم يكن فوز الأهلي كافياً لتتويج باللقب الدوري ، بعدما ظل في المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة ، وبفارق نقطة عن الهلال بطل الموسم الذي توج باللقب اليوم ، فيما تجمد رصيد أحد عند 18 نقطة بالمركز الأخير ، ليخوض ملحق الصعود والهبوط .وسجل هدف الأهلي محترفه ليوناردو في الدقيقة 39 ، ليصبح مجموع أهداف الأهلي 59 هدافاً والأكثر تهديفاً بالدوري ، وتلقى مرماه 26 هدفاً ، وحقق الأهلي 16 فوزاً ، مقابل 7 تعادلات و3 خسائر ، ليكون رصيده 55 نقطة ، فيما حضر مباراة الأهلي وأحد أكثر من 6700 متفرج .// انتهى //23:09ت م