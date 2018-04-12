تونس 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم بالعاصمة التونسية أعمال المؤتمر العربي الثالث عشر لطب نقل الدم بعنوان " آخر التطورات في مجال نقل الدم".ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال نقل الدم بين العديد من البلدان منها مصر وعمان والجزائر وليبيا وطرح آخر المستجدات التقنية في المجال وتعزيز الشراكات العلمية.وسيعالج المؤتمر أيضا موضوعات سلامة نقل الدم، وانعكاسات تخزين الكوريات الحمراء، والفصائل الدموية النادرة، إضافة إلى التهاب الكبد ونقل الدم.// انتهى //23:09ت م