بيش 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه قسم النشاط الطلابي بمكتب تعليم محافظة بيش التابع لإدارة التعليم بمحافظة صبيا تحت عنوان "مهارات بناء فرق العمل ", وذلك بقاعة التدريب بمركز تدريب تعليم بيش.وهدف البرنامج الذي قدمه المدرب عرار سويد مجيردي إلى إكساب المتدربين أهم المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في بناء فرق العمل الفعّالة , والعمل بروح الفريق كونه من أهم مقومات نجاح المنظمات، ومتطلب من متطلبات الإدارة الحديثة، وإكساب المشرفين والرواد مهارات العمل الجماعي وفق منهجية علمية محكمة وتطبيقات عملية من واقع الممارسات الإدارية.وتناول البرنامج الذي استهدف مشرفي ورواد النشاط الطلابي بمكتب بيش مفهوم فرق العمل وأنواعها وخصائصها وأساليب القيادة وكيفية إدارة الصراع بين فرق العمل.//انتهى//23:18ت م