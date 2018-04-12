القاهرة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأكد الرئيس البرتغالي مارسيليو دي سوسا، أن مصر تمثل قوة حقيقية في المنطقة العربية وتتمتع بوضع إقليمي يحظى بتقدير كافة القوى الدولية، وأنها من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار.وقال مارسيليو، خلال كلمته أمام منتدى الأعمال المصري البرتغالي الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة " إن بناء الثقة بين البلدين يرتكز على العمل المشترك وهو ما نطمح إليه في المستقبل القريب، مؤكدًا أن مصر قادرة على أن تكون مثالًا رائدة لدول أخرى".وأوضح أن هناك إرادة سياسية واقتصادية تجمع بين كل من مصر والبرتغال، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في 6 ملفات اقتصادية، لتعزيز التعاون المشترك تضمن استمرار العمل الوثيقي من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأعلن الرئيس البرتغالي، توقيع اتفاقية تفاهم بين مصر والبرتغال في المجال الاقتصادي والتعليمي لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً التنسيق المستمر والتعاون لمعالجة التحديات بين البلدين.// انتهى //23:38ت م