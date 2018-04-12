الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسوجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع بأخذ الحيطة نتيجة ورود تنبيه متقدم من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أجزاء من الرياض ومحافظات الخرج و المجمعه و رماح والأجزاء المجاورة إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وحتى الساعه 10 من صباح يوم غد الجمعة .ودعا المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي الجميع الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبه لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك .// انتهى //23:42ت م