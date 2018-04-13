عام / الأمير بدر بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة 12 من طلبة جامعة الجوف
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
سكاكا 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية عشر من طلبة جامعة الجوف , وذلك في المدينة الجامعية بسكاكا.
وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدا الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم انطلقت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 2038 في جميع فروع الجامعة بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل ، تضمنت الدفعة الاولى من خريجي مرحلة الماجستير في برنامج الفقه وأصوله ، وبرنامج المناهج وطرق التدريس.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات الجامعة خلال السنوات الماضية ، ثم ألقى خريج كلية الطب تركي بن دخل الله الشمدين كلمة الخريجين أعرب خلالها عن عزمه
وزملاءه مواصلة تحصيلهم المعرفي ليكونوا لَبِنات بناء في مسيرة الوطن .
ثم ألقى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بندر بن مزعل الشمري كلمة أوضح فيها عدد الخريجات الذي بلغ 2695 والخريجين 2038 بمجموع 4733 ، حيث بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس 4511 ، وعدد خريجي مرحلة الماجستير 8 ، و 137 طالباً وطالبة لدرجة الدبلوم التربوي ، بالإضافة إلى 77 نالوا درجة الدبلوم التأهيلي.
بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بسمو أمير الجوف ، رافعا الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ودعم ومتابعة للتعليم وشؤونه ، مقدما شكره ومنسوبي الجامعة لسمو الأمير بدر بن سلطان على هذه الرعاية ودعمه لطلبة الجامعة .
واستعرض معاليه جملة المنجزات التي تحققت هذا العام ، والتي كان من أهمها بناء الخطة الاستراتيجية للجامعة على ضوء ما ورد في الرؤية الوطنية الطموحة ، ومراجعة جميع الخطط الأكاديمية في الكليات وإعادة تقييمها بما يحقق أهداف الرؤية .
وأشار الدكتور البشري إلى القفزات التي تحققت في مجال الابتعاث ، والنشر العلمي الموافق لأعلى المعايير العالمية ، والمعامل المتطورة والمتنوعة التي تم توفيرها لتواكب العملية التعليمية , لافتاً النظر إلى انه تم تدشين مؤخراً مركز الابتكار وريادة الأعمال ، ومركز النشر العلمي ، ووحدة مبادرات التحول الوطني ، ووحدة العلوم والتقنية ، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من مراكز متقدمة في المجال الرياضي في مختلف الاتجاهات على مستوى الوطن والعقود الإنشائية التي تم توقيعها , مهنئاً الطلبة الخريجين , حاثهم إلى عدم الاكتفاء بما حققوه في مرحلة البكالوريوس بل البحث الحثيث عن الفرص التي تمكنهم من المساهمة بفاعلية في مسيرة بناء الوطن وتحقيق التطلعات والطموحات .
واختتم الحفل بتشرف المتفوقين بالسلام على سمو أمير المنطقة واستلام وثائق تخرجهم من يد سموه ، ثم تسلم سموه من معالي مدير الجامعة درعا تذكاريا بهذه المناسبة , ثم التقطت الصورة الجماعية لسموه مع أعضاء مجلس الجامعة .
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