سكاكا 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية عشر من طلبة جامعة الجوف , وذلك في المدينة الجامعية بسكاكا.وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدا الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم انطلقت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 2038 في جميع فروع الجامعة بمدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل ، تضمنت الدفعة الاولى من خريجي مرحلة الماجستير في برنامج الفقه وأصوله ، وبرنامج المناهج وطرق التدريس.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات الجامعة خلال السنوات الماضية ، ثم ألقى خريج كلية الطب تركي بن دخل الله الشمدين كلمة الخريجين أعرب خلالها عن عزمهوزملاءه مواصلة تحصيلهم المعرفي ليكونوا لَبِنات بناء في مسيرة الوطن .ثم ألقى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بندر بن مزعل الشمري كلمة أوضح فيها عدد الخريجات الذي بلغ 2695 والخريجين 2038 بمجموع 4733 ، حيث بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس 4511 ، وعدد خريجي مرحلة الماجستير 8 ، و 137 طالباً وطالبة لدرجة الدبلوم التربوي ، بالإضافة إلى 77 نالوا درجة الدبلوم التأهيلي.بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بسمو أمير الجوف ، رافعا الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ودعم ومتابعة للتعليم وشؤونه ، مقدما شكره ومنسوبي الجامعة لسمو الأمير بدر بن سلطان على هذه الرعاية ودعمه لطلبة الجامعة .واستعرض معاليه جملة المنجزات التي تحققت هذا العام ، والتي كان من أهمها بناء الخطة الاستراتيجية للجامعة على ضوء ما ورد في الرؤية الوطنية الطموحة ، ومراجعة جميع الخطط الأكاديمية في الكليات وإعادة تقييمها بما يحقق أهداف الرؤية .وأشار الدكتور البشري إلى القفزات التي تحققت في مجال الابتعاث ، والنشر العلمي الموافق لأعلى المعايير العالمية ، والمعامل المتطورة والمتنوعة التي تم توفيرها لتواكب العملية التعليمية , لافتاً النظر إلى انه تم تدشين مؤخراً مركز الابتكار وريادة الأعمال ، ومركز النشر العلمي ، ووحدة مبادرات التحول الوطني ، ووحدة العلوم والتقنية ، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من مراكز متقدمة في المجال الرياضي في مختلف الاتجاهات على مستوى الوطن والعقود الإنشائية التي تم توقيعها , مهنئاً الطلبة الخريجين , حاثهم إلى عدم الاكتفاء بما حققوه في مرحلة البكالوريوس بل البحث الحثيث عن الفرص التي تمكنهم من المساهمة بفاعلية في مسيرة بناء الوطن وتحقيق التطلعات والطموحات .واختتم الحفل بتشرف المتفوقين بالسلام على سمو أمير المنطقة واستلام وثائق تخرجهم من يد سموه ، ثم تسلم سموه من معالي مدير الجامعة درعا تذكاريا بهذه المناسبة , ثم التقطت الصورة الجماعية لسموه مع أعضاء مجلس الجامعة .// انتهى //00:33ت م