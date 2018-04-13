لندن 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسبحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع في سوريا بعد اتهامات باستخدام النظام السوري الأسلحة الكيمائية في مدينة دوما.وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في تصريح صحفي:" إن الجانبين أكدا أهمية العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين واتفقا على ضرورة ردع النظام السوري ومنعه من استخدام السلاح الكيماوي مستقبلاً".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أنهى اجتماعًا في وقت سابق اليوم مع فريقه الأمني لبحث الخيارات في سوريا، دون التوصل إلى خيارات محددة.// انتهى //04:19ت م