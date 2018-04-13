الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسوصل بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أعقاب جولة شملت كلاً من الولاياتالمتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، ومملكة إسبانيا، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بحث خلالها سموه مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج الثنائية معها، كما تم خلال تلك الزيارات مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حفظ الله سموه الكريم في حله وترحاله.// انتهى //04:20ت م