الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسعقدت لجنة الإشراف على دوري الأمير محمد بن سلمان اجتماعها الأول اليوم بمقرالاتحاد بمدينة الرياض، برئاسة الرئيس التنفيذي للدوري ديفيد ريتشاردز.وفي بداية الاجتماع قدّم ديفيد أبرز ملاحظاته التي دوّنها خلال جولته على عدد من ملاعب الأندية ونتائج الاجتماعات التي عقدها مع مسؤوليها.وجرى خلال الإجتماع استعراض عدد من الأفكار والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تطوير مستوى الدوري، وإظهاره بالمستوى الذي يتطلع له الاتحاد السعودي في ظل ما يحظى به من دعم واهتمام مباشرينمن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.وتم خلال الاجتماع وضع خطة العمل ومواعيد البدء بتنفيذها، ومن ضمنها ضرورة حصول الأندية على رخصة المشاركة في الدوري وفق عدد من المعايير الفنية والإدارية والمالية والطبية على أن يتم تفصيلها لاحقًابعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل كاملة.وكان الاجتماع قد حضره أعضاء لجنة الإشراف على الدوري لؤي السبيعي، وتركي العجمة،ونزيه النصر، وقصي الفواز، وراكان الحارثي،ويزيد التويجري، وعبدالرحمن القضيب.//انتهى //04:42ت م