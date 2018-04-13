الصحف السعودية
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وجموعاً من المواطنين
سمو ولي العهد يصل إلى مملكة إسبانيا في مستهل زيارة رسمية
ولي العهد وملك إسبانيا يستعرضان روابط الصداقة والتاريخ
التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات وبرامج ثنائية بين المملكة وإسبانيا
ولي العهد يستعرض ورئيس وزراء إسبانيا فرص تطوير الشراكة
الأمير محمد بحث مع كوسبيدال تطوير التعاون العسكري
الأمير محمد بن سلمان يلتقي عدداً من أعضاء البرلمان الإسباني
مصر والسودان تدينان الهجوم الصاروخي الحوثي ضد المملكة
واشنطن: ندعم المملكة لحماية حدودها
المشروع سيخلق نحو ألف فرصة عمل وتدريب بنسبة توطين 60 %.. الصناعات العسكرية ونافانتيا تؤسسان شراكة إستراتيجية
اعتراض باليستي حوثي إيراني استهدف مناطق آهلة بالسكان في جازان
«اعتدال» يستقبل وفداً من حزب العمال البريطاني
د. الربيعة يتفقد مشروع مستودعات لاجئي الروهينغا
خالد الفيصل: لا للتكفير نعم للتفكير
مجلس وزراء الخارجية العرب يبدأ الاجتماع التحضيري للقمة العربية
الرباعية العربية تشدد على التمسك بمطالبها كافة من دولة قطر
علييف يفوز بولاية رئاسية جديدة
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