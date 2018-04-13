الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وجموعاً من المواطنينسمو ولي العهد يصل إلى مملكة إسبانيا في مستهل زيارة رسميةولي العهد وملك إسبانيا يستعرضان روابط الصداقة والتاريخالتوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات وبرامج ثنائية بين المملكة وإسبانياولي العهد يستعرض ورئيس وزراء إسبانيا فرص تطوير الشراكةالأمير محمد بحث مع كوسبيدال تطوير التعاون العسكريالأمير محمد بن سلمان يلتقي عدداً من أعضاء البرلمان الإسبانيمصر والسودان تدينان الهجوم الصاروخي الحوثي ضد المملكةواشنطن: ندعم المملكة لحماية حدودهاالمشروع سيخلق نحو ألف فرصة عمل وتدريب بنسبة توطين 60 %.. الصناعات العسكرية ونافانتيا تؤسسان شراكة إستراتيجيةاعتراض باليستي حوثي إيراني استهدف مناطق آهلة بالسكان في جازان«اعتدال» يستقبل وفداً من حزب العمال البريطانيد. الربيعة يتفقد مشروع مستودعات لاجئي الروهينغاخالد الفيصل: لا للتكفير نعم للتفكيرمجلس وزراء الخارجية العرب يبدأ الاجتماع التحضيري للقمة العربيةالرباعية العربية تشدد على التمسك بمطالبها كافة من دولة قطرعلييف يفوز بولاية رئاسية جديدة// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت