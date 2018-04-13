طوكيو 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 41ر111 نقطة، أو ما يعادل 51ر0% ليصل إلى 69ر21771 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 07ر7 نقطة، أو ما يعادل 41ر0% ، ليصل إلى 59ر1725 نقطة.// انتهى //07:45ت م