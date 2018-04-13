طرابلس 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، مشاركة وزير الخارجية محمد سيالة في أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة 27 التي ستنطلق في مدينة الدمام يوم الأحد على مستوى القادة والملوك والرؤساء ، مشيرة إلى أن ملف ليبيا سيكون حاضرا بقوة في القمة التي تعول على قراراتها التي من شأنها الضغط على الأطراف المعرقلة للاتفاق السياسي .وأشارت إلى الاتصالات التي يجريها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في الخارج مع الاطراف الدولية والمحلية لدعم جهود المبعوث الدولي و متابعة آخر التطورات السياسية .وتطرقت الصحف إلى لقاءات المبعوث الأممي مع وزاء الخارجية العرب على هامش إجتماعات وزراء الخارجية العرب في الرياض ، والتي تم خلالها بحث آخر مستجدات الأزمة الليبية وتطورات الوضع السياسي بالبلاد،و الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي .وعرجت على الاستعدادات الاوروبية الأمريكية لتوجيه ضربة للنظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي في دوما .// انتهى //08:27ت م