عام / اهتمامات الصحف الليبية
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
طرابلس 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، مشاركة وزير الخارجية محمد سيالة في أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة 27 التي ستنطلق في مدينة الدمام يوم الأحد على مستوى القادة والملوك والرؤساء ، مشيرة إلى أن ملف ليبيا سيكون حاضرا بقوة في القمة التي تعول على قراراتها التي من شأنها الضغط على الأطراف المعرقلة للاتفاق السياسي .
وأشارت إلى الاتصالات التي يجريها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في الخارج مع الاطراف الدولية والمحلية لدعم جهود المبعوث الدولي و متابعة آخر التطورات السياسية .
وتطرقت الصحف إلى لقاءات المبعوث الأممي مع وزاء الخارجية العرب على هامش إجتماعات وزراء الخارجية العرب في الرياض ، والتي تم خلالها بحث آخر مستجدات الأزمة الليبية وتطورات الوضع السياسي بالبلاد،و الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي .
وعرجت على الاستعدادات الاوروبية الأمريكية لتوجيه ضربة للنظام السوري ردا على الهجوم الكيماوي في دوما .
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