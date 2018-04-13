الأحساء 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسقامت أمانة الأحساء خلال الأسبوع الماضي بإزالة 6355 لوحة دعائية عشوائية مخالفة ، و 394 متر مربع من الكتابات المُشوهة للمظهر العام ، ورفع 70 مركبة تالفة ومهملة ، و ذلك ضمن مبادرة " تحسين المشهد الحضري " في مدن وبلدات المحافظة.وأوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل أن الإزالة تتم وفق إجراءات مرحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تبدأ بالاشعار بالمخالفة وصولاً للخطوة الأخيرة التي تتم فيها الازالة, منوهاً بأهمية تعاون المواطنين والمقيمين في المحافظة على البيئة من عناصر التشويه البصري والإسهام إيجاباً في تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على النظافة العامة ، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين وفق الأنظمة .// انتهى //09:06ت م