أبها 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسقدّمت جمعية البر بأبها برامج ومشروعات اجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي 2018م بلغت تكاليفها 7.191.036 ريالاً استفادت منها 5088 أسرة.وأوضح أمين عام جمعية البر بأبها محمد بن سعيد بن فحاس بأن ما أنفقته "بر أبها" شمل المساعدات العينية والدورية والمساكن والأسر المنتجة والكسوة والعناية ببيوت الله ومساعدات الأيتام والسقيا ومساعدات الزواج، وكذلك المساعدات الطارئة والسلال الغذائية ومساعدات ذوي الإعاقة.وأشار بن فحاس إلى أن من ضمن ما قدمته" بر أبها " خلال الربع الأول دعم عدد 12 جهة خيرية واجتماعية بمنطقة عسير بمبلغ 673900 ريال ضمن برنامج " تعاون " مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة الجمعية على ما يوليه من اهتمام بالغ ومتابعة دائمة لسير أعمال الجمعية، ولكل من أسهم ودعم هذه الجمعية حتى تواصل مسيرتها في خدمة المجتمع.// انتهى //09:15ت م