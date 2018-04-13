الدمام 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسرعت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية، حفل تخريج الدفعة الثالثة من طالبات الجامعة السعودية الإلكترونية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك في فرع الجامعة بمدينة الدمام.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت مسيرة الخريجات، البالغ عددهن 394 طالبة، حيث بلغ عدد خريجات مرحلة البكالوريوس (379) طالبة في تخصصات: تقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة، والمالية، والمعلوماتية الصحية، فيما بلغ عدد خريجات مرحلة الماجستير (15) طالبة، في تخصص إدارة الأعمال (MBA).عقب ذلك، ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة مي بنت سالم النباهين كلمة عبرت خلالها عن شكرها وامتنانها لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي على تشريفها حفل تخريج الدفعة الثالثة من طالبات درجتي الماجستير والبكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعة 1438/1439هـ، التي تعد أولى الجامعات في نوعية التعليم الإلكتروني في المملكة.ورفعت الدكتورة مي النباهين التهنئة للخريجات، وقال: أنتن بناتنا الواعيات المخلصات المدركات للمخاطر والتحديات المحيطة بنا، لكننا بتوكلنا على الله ثم بتوحدنا وتكاتفنا سنرتقي بوطننا في شتى المجالات، إذ يجب علينا إن نتشارك جميعا أفراد وجامعات ومؤسسات، لنكون عنصرا أساسيا في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأوضحت أن الجامعة الإلكترونية وبمتابعة من مديرها الدكتور عبدالله بت عبدالعزيز الموسى تسعى إلى تحقيق مبادراتها في إطار رؤية المملكة 2030، وهي: إنشاء مركز تدريب إلكتروني، وتطوير مقررات الإعداد العام للجامعات السعودية، وإنشاء مركز لتطوير محتوى التعلم الإلكتروني.وثمنت في ختام كلمتها الدعم الذي يجده التعليم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مقدمة الشكر لمعالي وزير التعليم ومعالي نائبه على ما تجده الجامعة من دعم وتشجيع لتحقيق رؤيتها وأهدافها الطموحة.بعد ذلك، ألقت وكيلة جامعة كولورادو الحكومية الأمريكية الدكتورة بكي هرومي كلمة عبر الشاشة التلفزيونية نيابة عن شركاء الجامعة، هنأت خلالها الطالبات بالتخرج، وتمنت لهن التوفيق في حياتهن المستقبلية، وتحدثت عن الجامعة الإلكترونية وأنماط التعليم فيها، مستعرضة الشراكة العلمية بين جامعة كولورادو والجامعة الإلكترونية.إثر ذلك ألقيت كلمة الخريجات، ثم تم عرض فيلم عن تجربة لعدد من الخريجات تم تسليط الضوء فيه عن تجربتهن مع الجامعة ونمطها التعليمي الفريد من نوعه، بالإضافة إلى تجربتهن في سوق العمل ومدى انعكاس ما تعلمنه بالجامعة على عملهن.وفي نهاية الحفل، كرّمت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي الطالبات المتفوقات، وقدمت لهن شهادات الشكر التخرّج، داعية لهن بالمزيد من التميز والنجاح في مسيرتهن المقبلة.//انتهى//09:51ت م