بيروت 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة الإسبانية مدريد بدولة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بحضور وفدي البلدين.وركزت على إجماع الحكومة اللبنانية رفض استباحة الاحتلال الإسرائيلي للأجواء اللبنانية كما وإهتمت بأعلان الخطوط الجوية الكويتية وقف رحلاتها الى العاصمة اللبنانية بيروت لأسباب أمنية .ولفتت الى إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش إن استرجاع العرب لدورهم تبدأ من الرياض حيث تنعقد القمة العربية الـ29.وفي الشأن الفلسلطيني أخبرت عن قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا باطلاق النار عليه خلال مواجهات على الحدود بين غزة واسرائيل.وفي آخر تطورات الأزمة السورية تطرقت الى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تمتلك إثبات يؤكد استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية مضيفا أنه سيتم اتخاذ القرار بضرب سوريا في الوقت المناسب.// انتهى //10:02ت م