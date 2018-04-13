تونس 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 إبريل 2018 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي أن القمة العربية التاسعة والعشرين التي تستضيفها المملكة تكتسب أهمية كبيرة في ظل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التي تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات الأمة العربية وإنجازاتها وتقوية أواصر العمل المشترك بين دولها.ونوه في تصريح صحفي بما قامت به المملكة من استعدادات لاستضافة هذه القمة المهمة وتهيئة الأجواء المناسبة والمريحة لإنجاحها ، معرباً عن ثقته في توصل القمة إلى المزيد من النتائج التي تعزز العمل العربي المشترك وتدعم علاقات التعاون بين الدول العربية على جميع المستويات، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعوب العربية .وشدد على أهمية القمة في مواجهة التحديات الراهنة ومنها مواجهة آفة الإرهاب وتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية مواجهة التحديات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية .وحيا في ختام تصريحه مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه قادة وحكام الدول العربية الداعمة لزيادة تثبيت وتعزيز العمل والتضامن العربي المشترك ، بما يصب في مصلحة شعوب الأمة العربية والإسلامية ويخدمها لما فيه الخير والنماء والتقدم والازدهار.//انتهى//10:04ت م