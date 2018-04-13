عمان 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ومشاوراته مع مستشاريه حول ملف سوريا تمهيدا لاتخاذ قرار بضربات جوية محتملة ردا على الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية .وسلطت الصحف الضوء على كلمة وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في الرياض ، لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بان القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.كما أبرزت تصريحات معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ، بتدخلات ايران في الدول العربية ، واستنكار المملكة اعلان واشنطن القدس عاصمة لاسرائيل.وأشارت الصحف إلى خبر الهجوم الذي وقع في مدينة سامراء واسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ، بالاضافة إلى خبر سقوط شهيدين واصابه آخرين في قصف اسرائيلي على قطاع غزة.// انتهى//10:31ت م