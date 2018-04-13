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الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
عمان 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ومشاوراته مع مستشاريه حول ملف سوريا تمهيدا لاتخاذ قرار بضربات جوية محتملة ردا على الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية .
وسلطت الصحف الضوء على كلمة وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في الرياض ، لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بان القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.
كما أبرزت تصريحات معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ، بتدخلات ايران في الدول العربية ، واستنكار المملكة اعلان واشنطن القدس عاصمة لاسرائيل.
وأشارت الصحف إلى خبر الهجوم الذي وقع في مدينة سامراء واسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ، بالاضافة إلى خبر سقوط شهيدين واصابه آخرين في قصف اسرائيلي على قطاع غزة.
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10:31ت م