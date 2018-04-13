نجران 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران غداً، دورة "أساسيات صيانة الجوال"، وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم بمدينة نجران.وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام، إلى تدريب المشاركين على طريقة فك وتركيب جميع أجزاء الجوال، وتحديد الأعطال والتشخيص السليم لها من خلال التعرف على قطع جهاز الجوال من الداخل وعلى أدوات الصيانة، إضافة إلى تدريبهم على فك وتركيب أنواع من الأجهزة.//انتهى//10:38ت م