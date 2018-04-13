رام الله 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم رفض وزراء الخارجية العرب المجتمعين في الرياض أمس إعلان الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس،معتبرين ذلك يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .وأشارت إلى تأكيدات البيان الختامي لمؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع، الذي انعقد في مدينة رام الله، أن مدينة القدس المحتلة هي عاصمة فلسطين الأبدية .وسلطت صحف الصباح الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي في قطاع غزة حيث،استشهد مواطنين فلسطينيين، أمس الخميس، أحدهما في قصف جوي شنته طائرة استطلاع إسرائيلية على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق قطاع غزة، والآخر جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر شرق محافظة خان يونس.وأولت اهتمامًا بدعوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لاتخاذ تدابير عملية وملموسة من أجل مساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وإنفاذ القانون الدولي، وفتح تحقيق دولي فوري في جرائمها في ظل استمرار السياسة الأمريكية الداعمة بالمطلق لكافة انتهاكات سلطات الاحتلال.وأوردت مطالبة وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، كافة المنظمات الصحية الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية بإدانة جرائم الاحتلال واستهداف المواطنين الفلسطينيين العزل بشكل متعمد أثناء مسيرات العودة في قطاع غزة.ونشرت صحف اليوم خبر اعتقال قوّات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.ورصدت تأكيدات المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ بعد قراره النهائي في شأن طريقة الرد على الهجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا.// انتهى //10:49ت م