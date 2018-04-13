عام / اختتام معرض ( المتدرب اليقظ ) بالتدريب التقني بالقصيم
الجمعة 1439/7/27 هـ الموافق 2018/04/13 م واس
الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واس
أختتمت أمس فعاليات معرض "المتدرب اليقظ" بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء التابع للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم , بمشاركة أكثر من 15 جهة حكومية وأهلية .
وأوضح مدير المعهد المهندس عبدالرحمن بن صالح الضالع أن مجموع الطلاب الذين زاروا المعرض بلغ قرابة 2375 زائراً من 56 مدرسة يمثلون جميع المراحل الدراسية , مشيراً إلى أن المعرض صاحبه ست دورات منوعة شارك فيها 120متدرباً ، وخمس ندوات منوعة شارك فيها 1230 مشاركاً ، فيما تم نقل 3 دورات عبر اليوتيوب ,في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من البرنامج قرابة 4570 مستفيداً .
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