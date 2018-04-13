الرياض 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأختتمت أمس فعاليات معرض "المتدرب اليقظ" بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد برياض الخبراء التابع للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم , بمشاركة أكثر من 15 جهة حكومية وأهلية .وأوضح مدير المعهد المهندس عبدالرحمن بن صالح الضالع أن مجموع الطلاب الذين زاروا المعرض بلغ قرابة 2375 زائراً من 56 مدرسة يمثلون جميع المراحل الدراسية , مشيراً إلى أن المعرض صاحبه ست دورات منوعة شارك فيها 120متدرباً ، وخمس ندوات منوعة شارك فيها 1230 مشاركاً ، فيما تم نقل 3 دورات عبر اليوتيوب ,في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من البرنامج قرابة 4570 مستفيداً .// انتهى //10:55ت م