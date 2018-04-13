الباحة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسحققت الإدارة العامة لتعليم محافظة المخواة خلال هذا العام أكثر من 17 جائزة على مستوى المنطقة ووزارة التعليم, وجُيرت بأسماء الطلاب والطالبات بحصولهم على 10 جوائز في مختلف المجالات , فيما حقق المشرفون التربويون 4 جوائز في مجالات مختلفة, كما توجت الإدارة بثلاث جوائز واحدة على مستوى منطقة الباحة هي جائزة الباحة للابداع والتفوق فرع التميز الإداري, واثنتان منها على مستوى الوزارة, جائزة الانضباط المدرسي, ووسام سفير الجودة والتميز على مستوى المملكة .وقدّم مدير التعليم بالمخواة علي بن خيران مفرح الزهراني التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين والفائزات في هذه المسابقات ومعلميهم وأولياء أمورهم, مؤكداً أن هذا التميز هو ثمرة جهد وعطاء العاملين في الميدان التربوي وتعاون الأسر التي جسدت أسمى معاني وأهداف ومنطلقات الشراكة المجتمعية، مثمناً لهم هذا الجهد الواعي.//انتهى//11:45ت م