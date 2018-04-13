نجران 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسينظم القسم النسائي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة بنجران، غداً، فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، وذلك على مسرح الجمعية بحي العريسة بمدينة نجران.وأفاد مدير الجمعية، علي ناشر كزمان، أن الفعالية تأتي في إطار الاهتمام باليوم العالمي للمسرح وتفعيله من قبل لجنة المسرح والدراما والجانب النسائي بالجمعية.من جانبها أوضحت مشرفة المسرح النسائي سلمى الصالح، أن الفعالية تشتمل على عرض مسرحي بعنوان "أفئدة الطير"، وقصيدة وطنية، وعرض مسرحي بعنوان "ما وراء الحلم"، كما ستشارك كلية التقنية للبنات بالمنطقة بعرض لفرقة "درر نجران للأطفال".//انتهى//11:46ت م