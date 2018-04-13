نابلس 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسحاول مستوطنون يهود اليوم الجمعة، إحراق مسجد الشيخ سعادة ابو شاهر في بلدة عقربا جنوب نابلس، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد الخارجية.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية غسان دغلس لمراسل ، بان مستوطنين سكبوا مواد قابلة للاشتعال على مدخل المسجد واضرموا النار في محاولة لإحراقه، كما خطوا شعارات عنصرية على جدرانه.من جانبه ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس بمحاولة إحراق مسجد الشيخ سعادة، وكتابة شعارات تحريضية في قرية عقربا جنوب شرق نابلس من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين.وقال ادعيس إن هذه الأعمال الإرهابية التي تطال مقدسات المسلمين ومساجدهم، وكذلك المسيحيين، تأتي متساوقة مع التحريض الإسرائيلي الممنهج على الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية والتي تستغل المناسبات الدينية لتمرير تحريضها، وما الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والإبراهيمي إلا دليل عليها.وطالب ادعيس المجتمع الدولي بحماية أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين من الانتهاكات الإسرائيلية التي لا يمكن وصفها إلا بالخطيرة وغير المبررة بأي شكل من الأشكال.//انتهى//11:46ت م