الباحة 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسنظم المعهد العلمي بمحافظة المندق, أمس ندوة بعنوان "نصرة المملكة العربية السعودية للمستضعفين" التي تأتي ضمن المؤتمر الدولي لجهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية, بحضور محافظ المندق صالح بن محمد القلطي, ورؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ووجهاء المجتمع وأولياء أمور الطلاب.وتناولت الندورة الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تمتد لما تمثله المملكة من ثقل في تبني القضايا الاسلامية ونصرة الاسلام والمسلمين في كافة الأقطار الاسلامية.وأشاد محافظ المندق خلال كلمته بجهود المملكة في نصرة المستضعفين وأهمية عرض ذلك للأجيال للاقتداء والاعتزاز بوطنهم, مقدماً شكره وتقديره لمدير المعهد ومنسوبيه على جهودهم المبذولة , سائلا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد وولاة الأمر , وأن ينصر الجنود البواسل على الحدود , وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم ، داعياً أبناء هذا الوطن إلى الحفاظ على ممتلكات الوطن ومكتسباته والمشاركة الفاعلة في عملية البناء .//انتهى//11:49ت م