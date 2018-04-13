إسلام آباد 27 رجب 1439 هـ الموافق 13 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي تعهد بإحباط أي مؤامرة تستهدف أمن واستقرار باكستان.واهتمت باتفاق باكستان وأفغانستان على تعزيز التعاون في المجال الأمني، بما في ذلك تعزيز التنسيق ضد العناصر الإرهابية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهاربين من القانونين والمطلوبين لدى البلدين.وعرجت على سلسلة الاتصالات الجارية بين الحكومة وأحزاب المعارضة للاتفاق على هيكل الحكومة الانتقالية التي ستشرف على الانتخابات القادمة في باكستان.وتطرقت إلى التوتر المسيطر على العلاقات بين باكستان والهند بسبب الاشتباكات الحدودية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وفي الشأن الأمني أخبرت عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في اعتقال عشرات العناصر المشتبه بانتمائها إلى التنظيمات الإرهابية.وأخبرت صحف باكستان عن مقتل 12 شخصاً من رجال الأمن الأفغاني بهجوم نفذته حركة طالبان في إقليم غزنه جنوب أفغانستان.وتابعت تطورات الوضع في سوريا والتجاذب الجاري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //11:49ت م