تونس27 رجب 1439هـ الموافق 13 ابريل 2018 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الحراك السياسي الذي تعيشه تونس من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ، مشيرة في الإطار إلى فحوى لقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة ملف الإصلاحات الضرورية الكبرى في البلاد .وأخبرت عن تأكيد وزراء خارجية الدول العربية مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ، وذلك خلال اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة العربية في دورتها الـ29 .وتحدثت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر قصف لطيران الجيش الإسرائيلي استهدف نقطة رباط شرقي قطاع غزة.وتناولت إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة اعتزام بلاده رفع شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن بسبب ماوصفه بالاعتداء على سياسة الدولة.وأشارت إلى الاستعدادات الأوروبية الأمريكية لتوجيه ضربة للنظام السوري رداً على الهجوم الكيماوي في دوما.وتحدثت في إطار تقارير إخبارية متفرقة عن مقتل عشرات الأشخاص في العراق في انفجار استهدف مقبرة في بلدة الشرقاط ، وتأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه قرر تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان لمدة عام .// انتهى //12:39ت م